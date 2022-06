Miguel Oliveira com o 14.º tempo nos testes em Barcelona

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) fez esta segunda-feira o 14.º melhor tempo na sessão de testes de MotoGP que decorreu em Barcelona, Espanha.

O piloto natural de Almada fez o seu melhor registo na 40.ª das 66 voltas efetuadas ao traçado catalão, onde domingo se correu a nona prova da temporada, com o tempo de 1.40,088 minutos.

Oliveira ficou a 0,641 segundos do mais rápido, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que já tinha vencido a corrida no domingo.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) foi o segundo mais rápido, a apenas 0,004 segundos de Quartararo, enquanto o também francês Johann Zarco (Ducati) ficou em terceiro, a 0,053 segundos.

O piloto português teve três motas à sua disposição para testar diferentes componentes. Já o seu companheiro de equipa, o sul-africano Brad Binder (foi 11.º), testou um novo pivô do braço oscilante (peça que liga a roda traseira ao quadro da mota).

"Fizemos a nossa melhor volta com condições de muito calor com um pneu médio atrás, o que não foi mau", começou por dizer Miguel Oliveira, no final da jornada.

O piloto luso revelou ter testado "algumas afinações no braço oscilante", que resultaram em indicações para a equipa.

"Foi bastante positivo, sobretudo numa pista com pouca aderência, que era no que nos queríamos concentrar", disse o piloto português.

A Suzuki experimentou um novo pacote aerodinâmico, tal como a Aprilia, que montou uma nova asa na traseira da sua mota, ao estilo da Fórmula 1.

A Honda experimentou um novo quadro (chassis), tal como a Ducati com Zarco, enquanto Bagnaia testou um novo pacote aerodinâmico.

Quartararo rodou com diferentes braços oscilantes de alumínio, ao mesmo tempo que o seu companheiro de equipa, o italo-brasileiro Franco Morbidelli, experimentou uma variação desse componente, mas em carbono.

A próxima ronda do campeonato disputa-se na Alemanha, em 19 de junho.

Com nove rondas disputadas, Miguel Oliveira é 11.º, com 57 pontos.