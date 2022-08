Wilson Manafá evolui para treino condicionado integrado no FC Porto

O futebolista do FC Porto Wilson Manafá passou esta segunda-feira a cumprir treino condicionado integrado pela primeira vez desde que sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, anunciaram os campeões nacionais.

De acordo com uma nota publicada no site oficial dos 'dragões' na Internet, o defesa, de 28 anos, deixou de estar limitado à realização de treino condicionado, trabalho de ginásio e tratamento para dar um passo na recuperação da lesão sofrida em dezembro de 2021.

Além de Manafá, o boletim clínico do FC Porto continua a englobar o sérvio Marko Grujic, que acusou fadiga muscular na vitória em Vizela (1-0), em jogo da segunda jornada da I Liga, disputado em 14 de agosto, e voltou esta segunda-feira a fazer tratamento e trabalho de ginásio.

A formação treinada por Sérgio Conceição regressou ao trabalho no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, para dar início à preparação da visita ao Gil Vicente, da quinta ronda da prova, no sábado, às 20h30, no Estádio Cidade de Barcelos.

Depois de três vitórias em outras tantas jornadas, o FC Porto perdeu a invencibilidade no campeonato no terreno do Rio Ave (1-3), no domingo, e desceu ao terceiro lugar, com os mesmos nove pontos de Benfica, que tem em atraso a receção ao Paços de Ferreira, prevista para terça-feira, e Portimonense, todos a um do líder isolado Sporting de Braga.