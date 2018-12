Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abel Ferreira quer “jogar para vencer”

Sporting de Braga recebe a equipa do Feirense.

Por Sara Guterres | 08:47

O Sp. Braga recebe esta sexta-feira (21h15) o Feirense, que está nos lugares de despromoção da Liga. Ainda assim, o treinador dos bracarenses espera dificuldades frente a uma equipa que vai querer reagir à crise de resultados.



"Até há pouco tempo era uma das melhores defesas, não só de Portugal como da Europa. Isso diz bem da sua capacidade. Junta bem as linhas coletivamente, sabe o que faz e privilegia as saídas rápidas para o ataque", disse Abel Ferreira, na antevisão do jogo.



Uma coisa é garantida, o Sp. Braga vai jogar para os três pontos. "Preparámo-nos bem e estamos prontos para jogar para vencer do primeiro ao último segundo, sabendo que o jogo tem vários momentos", sublinhou o técnico.



No ‘duelo’ anterior, com o Tondela (0-1), Abel Ferreira não ficou satisfeito com o desempenho da equipa. Depois do jogo, disse que o resultado foi melhor do que a exibição e alertou para a dificuldade do Sp. Braga em controlar os jogos quando está a vencer.



"Se contratarmos o Guardiola, o Sterling, o Messi e o Cristiano Ronaldo acho que vamos melhorar", ironizou.



PORMENORES

Pablo de regresso

Pablo, defesa do Sp. Braga, está de regresso à lista de convocados de Abel Ferreira para o jogo com o Feirense. O treinador dos arsenalistas não poderá contar com os brasileiros Claudemir, Matheus e Lucas, que estão lesionados.



Nuno Manta Santos

"Sabemos que vamos defrontar uma equipa muito difícil de derrotar. Vamos jogar num ambiente adverso. Temos de nos agarrar àquilo em que somos bons e esconder aquilo em que somos menos bons", disse Nuno Manta Santos, treinador do Feirense.