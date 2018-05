"Esta direção não tem condições para continuar", diz Ricciardi à CMTV

Sócio do Sporting falou em direto na CMTV sobre as agressões ocorridas em Alcochete.

15.05.18

José Maria Ricciardi, antigo memebro do Conselho Leonino, afirmou esta terça-feira em direto para a CMTV que as agressões ocorridas esta tarde na academia do Sporting em Alcochete foram permitidas "com total incúria pela administração da SAD" do clube.



O sócio do Sporting, que foi um dos maiores apoiantes de Bruno de Carvalho na fase inicial do seu mandato, considera que a atual direção "não tem condições para continuar" à frente do clube. O banqueiro demitiu-se do Conselho Leonino em abril, em rota de colisão com Bruno de Carvalho.