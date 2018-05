Treinador já se encontra na Academia para orientar a equipa.

Jesus reuniu-se ontem com os seus advogados numa unidade hoteleira de Lisboa. O técnico espera um processo disciplinar e conta que Bruno de Carvalho recorra ao estratagema que utilizou com Marco Silva, mas só depois do final da Taça.

Em face das notícias vindas a público e à especulação que existe na comunicação social, a Sporting SAD informa que o treinador Jorge Jesus estará a orientar a equipa do #SportingCP na Final da Taça de Portugal.



A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD pic.twitter.com/lDhqA8yU3A — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 15, 2018







"Todos assistimos a um jogo que prejudicou imensamente o Sporting, e que nos fez perder milhões". Foi uma das poucas frases completas que Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, disse à saída do Estádio de Alvalade, esta segunda-feira, após reuniões com equipa técnica e jogadores do Sporting.



"Nós fizemos uma série de reuniões e vocês fizeram uma série de invenções", disse Carvalho, em declarações aos jornalistas a partir da janela do carro em que deixou Alvalade. Com muitas farpas aos jornalistas, o presidente do Sporting não esclareceu a situação em torno do treinador.

Jorge Jesus vai orientar o Sporting na final da Taça de Portugal com o Aves, marcada para domingo.O treinador já se encontra na Academia para orientar o treino marcado para esta terça-feira. Imagens damostram o treinador a sair de casa esta terça-feira em direção a Alcochete.