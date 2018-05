"Foram reuniões muito honestas e abertas", diz Bruno de Carvalho

Presidente do Sporting reuniu-se esta segunda-feira com Jorge Jesus e os jogadores.

Bruno de Carvalho admitiu durante uma entrevista à Sporting TV esta segunda-feira à noite que o clube vive um momento de frustração por não ter conseguido alcançar o segundo lugar da liga portuguesa.



"Os sportinguistas merecem que se acabe a época com uma alegria", começou por dizer o presidente dos leões referindo-se ao jogo que a equipa vai disputar no Jamor. Segundo este, para alcançar a vitória é necessário que o plantel esteja focado, mas com os pés bem assentes na terra.



Em relação à reunião que ocorreu esta tarde e que juntou Jorge Jesus e todos os jogadores, Bruno afirma que foi "uma reunião muito aberta e honesta".



"As pessoas disseram aquilo que pensavam e isso é bom porque no futebol é algo necessário. Temos um objetivo para cumprir, não podemos esquecer aquilo que aconteceu mas vamos ter que nos superar", rematou o líder sportinguista.