Jogadores e treinadores do Sporting espancados em Alcochete

O Sporting não é isto, o Sporting não pode ser isto.

Tomaremos todas as diligências no sentido de apurar cabais responsabilidades pelo que aconteceu e não deixaremos de exigir a punição de quem agiu desta forma absolutamente lamentável".

O último grupo a sair do posto da GNR de Alcochete incluía o treinador Jorge Jesus e os jogadores Bryan Ruiz, Mathieu, Salin, Bruno César, Lumor e Coates. Só saíram das instalações policiais por volta das 00h40 desta quarta-feira. Sem prestar declarações, treinador e jogadores entraram numa carrinha da GNR, que os levou para zona segura.Antes, também Fábio Coentrão, Rúben Ribeiro, Rodrigo Battaglia, João Palhinha, Rui Patrício ou William Carvalho estiveram a formalizar a queixa para que os agressores sejam alvo de um processo judicial. A GNR fez pelo menos 21 detenções.Os atletas do plantel e membros da equipa técnica do Sporting foram brutalmente agredidos, na tarde desta terça-feira, por um grupo de 40 a 50 adeptos de cara tapada que invadiram o centro de treinos do clube em Alcochete.O avançado Bas Dost foi um dos alvos e ficou com a cabeça aberta em dois sítios, tendo sido suturado. Mas as agressões estenderam-se a outros atletas, treinadores e dirigentes do Sporting.Também Battaglia, o treinador Mário Monteiro, Manuel Fernandes, Raul José e dois fisioterapeutas foram agredidos pelos homens que, armados com facas, cintos e ferros, invadiram a destruíram parcialmente as instalações a Academia de Alcochete. O médico Frederico Varandas também foi agredido. Os invasores destruíram vários equipamentos.Jorge Jesus foi alvo de ameaças e chegou mesmo a ser agredido. Osabe que, na sequência das agressões, Bas Dost não vai alinhar na partida da final da Taça de Portugal marcada para o próximo domingo. O Sporting tem encontro marcado no Jamor com o Desportivo das Aves. Bruno de Carvalho reagiu na Sporting TV aos acontecimentos de Alcochete. O Presidente do Sporting diz que se trata de um "caso criminal" e garante que os jogadores querem jogar na final da Taça de Portugal, no próximo domingo.Na noite desta terça-feira, centenas de adeptos concentraram-se junto ao Estádio de Alvalade. Gritaram palavras de apoio aos jogadores e exibiram uma bandeira da Holanda, em homenagem a Bas Dost.foi chamada ao local e entrou no recinto por volta das 18h00. Esta força policial deteve ao longo da tarde pelo menos 21 adeptos que terão participado na rixa e fez dezenas de identificações. O ministério Público anunciou que está a investigar o caso.Os jogadores ficaram em choque com a situação e recusaram-se a treinar. Chegaram a ameaçar não jogar a final da Taça de Portugal, apurou oO clube reagiu aos acontecimentos com um comunicado em que repudia os acontecimentos de Alcochete. No texto lê-se: "