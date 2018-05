Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Foi um prazer estar com vocês..." diz Bruno Fernandes após ataque

Médio desabafa no meio de cenário de destruição no balneário de Alcochete.

15.05.18

Num dos vídeos divulgados do ataque ao balneário da Academia de Alcochete é possível ouvir-se um desabafo de Bruno Fernandes. O jogador surge em primeiro plano na gravação enquanto se veste, a dizer "foi um prazer estar com vocês". Uma frase que pode ser entendida de duas formas: o médio poderá estar a ponderar deixar Alvalade após este ataque ou, então, apenas estaria a dizer que iria sair da Academia e ir-se embora.



Recorde-se que Bruno Fernandes chegou esta temporada a Alvalade, proveniente da Sampdoria, tendo sido um dos melhores elementos dos leões, com vários golos e assistências preponderantes.