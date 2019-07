Adeptos do Flamengo furiosos com Jorge Jesus exigem respeito pelo clube

Jorge Jesus foi ‘engolido’ por um grupo de adeptos do Flamengo este sábado antes do jogo frente ao Corinthians.



O técnico português viu-se obrigado a sair do autocarro da equipa brasileira para falar com a claque, que não estava a ter um comportamento correto junto à plataforma de embarque dos jogadores.

Rodeado pelos adeptos em fúria, foi-lhe pedido que respeitasse o clube que para muitos "uma religião".