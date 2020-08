Adeptos do Flamengo pedem regresso de Jorge Jesus

Os adeptos do Flamengo estão desesperados e pedem o regresso de Jorge Jesus, atual treinador do Benfica, nas redes sociais. O Mengão voltou a perder (0-3) na madrugada de quinta-feira, desta feita, na visita ao Atl. Goianiense.









Os campeões brasileiros em título, agora orientados pelo ex-adjunto de Pep Guardiola, Domènec Torrent, foram incapazes de travar a equipa recém-promovida ao principal escalão do futebol brasileiro, que não competia oficialmente desde março e tinha seis casos positivos de Covid-19. O Atl. Goianiense estreou-se nesta ronda, devido ao adiamento do jogo da primeira jornada do Brasileirão, com o Corinthians. O timão tinha vários jogadores infetados com o coronavírus.

Esta foi a segunda derrota do Flamengo no campeonato. O clube brasileiro já tinha perdido (0-1) em casa frente ao Atlético de Mineiro. Assim, o Mengão está no último lugar do Brasileirão, com zero pontos.





Além deste ser o pior arranque de campeonato da história rubro-negra, Torrent acumulou em cinco dias e dois jogos tantas derrotas (e sem golos marcados) quantas as que Jesus averbou no Brasileirão em seis meses e 28 partidas.