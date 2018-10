Advogado do Benfica explica defesa no e-toupeira em exclusivo na CMTV

Rui Patrício vai estar a partir das 21h45 no programa Pé em Riste.

Pela primeira vez, e em exclusivo na CMTV, Rui Patrício, um dos melhores advogados de Portugal recentemente contratado pelo Benfica, vai divulgar as linhas de defesa do clube da Luz no processo e-toupeira.

No programa Pé em Riste, da CMTV, a partir das 21h45, vão ainda ser divulgadas as linhas de defesa de Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, no mesmo processo.

Há também dados novos explosivos da auditoria forense ao Sporting da era Bruno de Carvalho.

Tudo isto vai ser analisado à lupa por um novo painel de comentadores no programa.