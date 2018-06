Agente diz que Deni Alar não foi para o Sporting porque "lá reina o caos"

Empresário garante que o avançado do Sturm Graz tinha quase tudo acertado com os leões.

18:50

Deni Alar, avançado do Sturm Graz, tinha quase tudo acertado com o Sporting mas não foi para a Alvalade devido ao momento de crise por que passa o clube português. A revelação foi feita pelo empresário do próprio ponta de lança croata, de 28 anos (1,90m), segundo avança o Record "Lá reina o caos. O contrato estava praticamente assinado. Mas como o Sporting está, não é possível ir para lá", afirmou Franz Masser ao jornal austríaco 'Kurier', explicando que com este volte-face "talvez o Deni fique mais uma temporada no Sturm Graz".