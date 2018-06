Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Até na Áustria vivem à nossa custa", diz Bruno de Carvalho

Presidente leonino reage à revelação do agente de Deni Alar, que terá recusado ir para o Sporting.

20:31

Bruno de Carvalho reagiu à revelação do empresário de Deni Alar - que garantiu que o avançado do Sturm Graz tinha quase tudo certo com o Sporting mas que não assinou porque em Alvalade "reina o caos" - desafiando o agente a mostrar um qualquer comprovativo de que houve efetivamente contactos entre ambas as partes.



"Alarme! Como? Quem? Onde? Somos mesmo muito grandes! Vivem todos à nossa custa... Até na Áustria... Caríssimo, mostre lá então esses contactos, emails, drafts, contratos... alguma coisinha...", afirmou o presidente leonino numa publicação no Facebook.



Recorde-se que Franz Masser disse à imprensa do seu país que "o contrato estava praticamente assinado mas, como o Sporting está, não é possível ir para lá".