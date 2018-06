Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresário de Alar desmente interesse do Sporting e sugere a Bruno que lhe telefone

Franz Masser nega que o avançado tenha estado a um passo de assinar pelos leões.

21:58

O empresário de Deni Alar, Franz Masser, desmente que o avançado austríaco tenha estado a um passo de assinar pelo Sporting e, por consequência, nega as declarações reproduzidas pelo jornal austríaco 'Kurier', onde apontava ao "caos" em Alvalade.



"O que está no jornal é falso. Não houve nenhuma oferta pelo Deni e ninguém assinou qualquer contrato. Ninguém do Sporting me contactou. O que disse ao jornalista foi que penso que o Sporting tem outros alvos para além do Deni", assegurou, a Record, Franz Masser.



Recorde-se que Bruno de Carvalho reagiu ao sucedido, requerendo que Franz Masser mostrasse os alegados "contactos, emails, drafts, contratos". Algo a que Franz Masser reagiu com tranquilidade: "Ele pode telefonar-me. Aí falamos e esclarecemos tudo".