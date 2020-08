Alavés, da I Liga espanhola, regista três casos positivos no plantel

O Alavés registou três casos positivos de infeção por covid-19, durante a bateria de testes realizada na segunda-feira, no arranque dos trabalhos de pré-temporada, informou hoje o emblema da Liga espanhola de futebol.

Em comunicado, o clube de Vitória não revelou a identidade dos envolvidos, nem se se tratam de jogadores do plantel, adiantando que estes se encontram "assintomáticos, em quarentena e em bom estado de saúde".

Assim que foram detetados os casos positivos, o Alavés "comunicou a situação às autoridades de saúde, à Liga espanhola (LaLiga) e seguiu todas as medidas" protocoladas, sendo que nos próximos dias as três pessoas infetadas vão submeter-se a novos testes.

Também hoje, o Granada, outra equipa do principal escalão espanhol, revelou que o futebolista francês Maxime Gonalons acusou positivo no teste de rastreio ao novo coronavírus, encontrando-se "no seu domicílio, em França e em permanente contacto com o clube".

O médio internacional francês, de 31 anos, foi hoje anunciado como reforço do Granada a título definitivo, depois de ter estado cedido pela Roma na última temporada.

Espanha é um dos países mais afetados do mundo pelo novo coronavírus, com 28.581 mortos e mais de 326 mil casos de infeção confirmados.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 736 mil mortos e infetou mais de 20,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.