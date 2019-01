Em causa estão os crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo.

Por Henrique Machado | 18:33





O Football Leaks foi outro dos casos em que Rui Pinto esteve envolvido.



Rui Pinto é o principal suspeito da Polícia Judiciária de ter revelado os segredos do Benfica. O hacker operava a partir de Budapeste e é um génio da informática que ainda muito jovem foi apanhado pela primeira vez depois de desviar 270 mil euros de um banco nas ilhas Caimão O Football Leaks foi outro dos casos em que Rui Pinto esteve envolvido.Em setembro de 2018 o tentou falar com o pai de Rui Pinto . Mas Francisco Gonçalves recusou-se a tecer grandes comentários relativamente ao caso. "Fomos envolvidos num pântano e é muito perigoso", afirmou.

Rui Pinto, hacker do Benfica, foi preso pela PJ esta quarta-feira, sabe o. O pirata informático, de 30 anos, foi detido na Húngria.Em causa estão crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo Rui Pinto licenciou-se em história na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Saiu de Portugal para fazer Erasmus.O pirata informático manteve-se em local incerto desde as revelações do Football Leaks, que abalaram o futebol internacional.Nunca tirou qualquer curso de informática, mas tornou-se num fora de série autodidata.Em 2015, Rui Pinto acedeu ao sistema informático da Doyen e roubou contratos dos três grandes. Na altura, Rui Pinto garantia que só queria expor os esquemas de comissões.