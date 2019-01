Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Pinto, o pirata do Benfica preso hoje que aos 23 anos desviou 270 mil euros de um banco

Aos 23 anos, o estudante tímido atacou um banco sediado nas ilhas Caimão.

Por Tânia Laranjo | 18:45

Tinha apenas 23 anos quando atacou o Caledonian Bank, sediado nas ilhas Caimão, e conseguiu aceder à conta de vários clientes. Retirou 270 mil euros, foi apanhado, mas negociou um perdão que passou por devolver parte ou a totalidade do dinheiro à entidade bancária. O banco não queria escândalos, o jovem de Vila Nova de Gaia também parecia só estar no início da sua vida como hacker. Ainda tinha um bom futuro pela frente.



O nome de Rui Pinto, agora com 30 anos, foi-se tornando rapidamente temido no Mundo do futebol. Afrontou todos os clubes, denunciou esquemas de corrupção e pagamento de luvas.



O estudante tímido, que há sete anos pediu ajuda ao advogado Aníbal Pinto para o defender no processo do banco, saiu entretanto do País e instalou-se na Hungria, beneficiando da falta de cooperação com as autoridades portuguesas. Era o 'inimigo número 1' dos encarnados. Foi através dos dados que foram revelados que o Benfica se viu envolvido em diversos escândalos sem precedentes.



Rui Pinto é um autodidata na informática. Adepto do FC Porto e morador na zona onde Fernando Madureira vive há mais de uma década, Lavadores, o jovem gaiense esteve - ou está - também ligado ao site Football Leaks que divulgou vários escândalos do mundo do futebol.



O que o move não será o romantismo do herói mítico inglês, o fora da lei que roubava aos ricos para dar aos pobres. Rui Pinto estará ele próprio a enriquecer, havendo mesmo suspeitas de pagamento de milhões para tornar públicas as conversações dos encarnados.