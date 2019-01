Benfica diz que é "tempo de justiça e verdade" na reação à detenção de Rui Pinto

Águias divulgaram um comunicado no site do clube e prometem dar o seu contributo para apurar a verdade.

Leia o comunicado na íntegra:

O Benfica reagiu esta quarta-feira à noite, em comunicado, à detenção do pirata informático Rui Pinto alegando que é o "tempo de justiça e verdade".Os encarnados prometem dar todo o contributo, "na medida em que este lhe for solicitado", para apurar a verdade.Segundo as águias o hacker está por trás do crime "que tantos danos causouO Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD tomou conhecimento da detenção, no âmbito da Operação Cyberduna, de um cidadão nacional de 30 anos que, alegadamente, será o responsável pelo roubo da correspondência eletrónica do Benfica.

De acordo com a informação tornada pública pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Judiciária, estão em causa factos suscetíveis de integrarem crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo. Este é o tempo da Justiça e da Investigação.

O Sport Lisboa e Benfica respeita e seguirá atentamente o desenvolvimento do processo. Reitera que dará todo o seu contributo – na medida em que este lhe for solicitado – para que se descubra a verdade.

O Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD estará, como sempre esteve, à disposição das autoridades e espera que este seja um passo importante para que se chegue à verdade e às motivações que possam ter estado por trás de um crime que tantos danos causou e continua a causar ao Sport Lisboa e Benfica.