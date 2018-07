Sérgio Conceição dispensa seis jogadores do FC Porto

Jogadores já abandonaram o estágio em Lagos. Dispensas incluem dois reforços contratados este verão para o plantel principal.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 14:08

Sérgio Conceição dispensou seis jogadores do plantel principal, incluindo dois dos reforços contratados durante este período de transferências, sabe o CM.

Segundo divulgou o Futebol Clube do Porto, Saidy Janko, Ewerton, Oleg, Paulinho, Waris e Mikel já não treinaram neste sábado e regressaram à Invicta, onde deverão estudar as hipóteses para o futuro.

Recorde-se que o lateral direito Saidy Janko e o médio Ewerton tinham sido contratados há poucas semanas. Já Paulinho e Waris foram aquisições do mercado de Janeiro e também receberam ordem de dispensa.



Oleg e Mikel são dois jovens formados no clube, igualmente sem espaço nas escolhas de Conceição.

O treinador portista tinha já assumido que "meia dúzia" de jogadores não tinham qualidade para jogar no FC Porto e são mesmo seis os primeiros dispensados.



Treinador do FC Porto desespera por reforços

Sérgio Conceição confirmou, em declarações ao Porto Canal, a necessidade do FC Porto atacar o mercado em busca de mais reforços para a equipa.



"Precisamos de soluções", sintetizou o treinador portista, que admitiu ainda haver alguns jogadores sem "capacidade" para alinhar nos dragões.



Maxi Pereira já renovou

O lateral uruguaio avança para a quarta época de dragão ao peito e junta-se ao estágio em Lagos juntamente com Herrera e Corona que também regressaram das respetivas seleções.