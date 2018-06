Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sousa Cintra tentou o regresso de Jorge Jesus ao Sporting

No momento da proposta, o treinador português já tinha assinado contrato com o Al-Hilal.

Sousa Cintra tentou o regresso de Jorge Jesus ao Sporting, segundo apurou o Correio da Manhã. Contudo, no momento da proposta o treinador português já tinha assinado contrato com o Al-Hilal.



A abordagem ao ex-técnico de Alvalade ocorreu no final da época na véspera da Assembleia Geral que levou à destituição de Bruno de Carvalho da presidência do clube, sabe o CM.



"Até segunda-feira vou anunciar o novo treinador"

O novo presidente da SAD afirmou esta quarta-feira em conferência de imprensa que irá anunciar o novo treinador do clube leonino até segunda-feira e confirmou ainda a saída do sérvio Sinisa Mihajlovic.



Segundo Sousa Cintra, o objetivo é conseguir encontrar um treinador que tenha a garra de um clube como o de Alvalade de forma a ser possível alcançar os objetivos dos leões.