Alex Telles segue na comitiva do FC Porto para Liverpool

11:42

Alex Telles faz parte da comitiva do FC Porto para o jogo com o Liverpool, marcado para terça-feira. Nota também para a presença nos convocados de Diogo Queirós, central dos sub-19. Apesar de estarem castigados, Pepe e Herrera também fazem parte do grupo.



Casillas, Vaná e Diogo Costa; Maxi, Éder Militão, Diogo Leite, Bruno Costa, Hernâni, Brahimi, Óliver Torres, Marega, Alex Telles, Herrera, Corona, Adrián López, André Pereira, Danilo, Otávio, Felipe, Soares, Pepe, Fernando Andrade e Diogo Queirós são os 23 jogadores que seguiram viagem para Liverpool.



Alex Telles registou melhorias e avançou mais um patamar na sua recuperação. A sua eventual utlização no encontro da Champions poderá ser esclarecida por Conceição na conferência de imprensa, a realizar à tarde em Liverpool.



O lateral brasileiro passou domingo para o regime de treino integrado condicionado, pelo que ainda tem o derradeiro apronto, agendado para Anfield, para escrutinar o seu grau de prontidão.



A UEFA designou o espanhol Mateu Lahoz, de 42 anos, para apitar o embate dos dragões em Anfield. Trata-se de um árbitro de boa memória para os dragões, que com a sua presença venceram o Chelsea (2-1) e empataram fora com o Besiktas (1-1).



Os assistentes são Pau Cebrían Devís e Roberto del Palomar, cabendo ao romeno Ovidiu Hategan o papel de quarto árbitro, tendo já apitado três jogos do FC Porto na Liga dos Campeões.



Como vídeo-árbitro estará Jesús Gil Manzano, o juiz do momento em Espanha por ter expulso Diego Costa em Camp Nou, por palavras aos 28’, sendo auxiliado na função por José María Sánchez. *