"Amar-te-ei sempre": Noiva de jogador de hóquei no gelo atingido por lâmina de patim reage à morte do companheiro

A noiva de Adam Johnson, o jogador de hóquei no gelo que morreu após ser atingido com a lâmina de um patim na garganta , prestou esta segunda-feira homenagem ao companheiro."Meu doce, doce anjo. Sentirei a tua falta e amar-te-ei sempre", escreveu Ryan Wolfe no Instagram.Adam Johnson, que jogava pelo Nottigham Panthers, sofreu o acidente no sábado durante uma partida contra os Sheffield Steeler. Chegou a ser assistido no rinque e foi levado para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.O jovem, de 23 anos, tinha ficado noivo no verão. Ao longo da carreira, Johnson representou equipas como Pittsburgh Penguins, Los Angeles Kings e Philadelphia Flyers, antes de rumar aos Nottingham Panthers.Foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.