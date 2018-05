André Geraldes arrisca prisão preventiva

Team manager do Sporting vai ser ouvido por um juiz esta quinta-feira.

André Geraldes poderá ficar em prisão preventiva após ser ouvido pelo juiz de instrução, sabe o CM. O Ministério Público teme que o team manager do Sporting continue a corromper a justiça e que desta forma mantenha a atividades criminosa de que é suspeito. Recorde-se que André tem o seu nome envolvido no caso do esquema de corrupção ativa no andebol.



O ajudante de Bruno de Carvalho passou a noite nas instalações da Polícia Judiciária após ter sido detido esta quarta-feira e por volta das 14h00 desta sexta-feira foi visto a sair das mesmas em direção ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde será ouvido ao início da tarde.



Na medida do processo foram detidas mais três pessoas, Gonçalo Rodrigues, João Gonçalves e Paulo Silva.