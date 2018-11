Ex-team manager do Sporting assumirá funções de diretor desportivo.

André Geraldes vai assumir funções nos próximos dias como diretor executivo (CEO) do Farense.O ex-team manager do Sporting está esta tarde de domingo a assistir ao encontro da equipa da 2.ª Liga com o Mafra e, segundo Record apurou, passará a integrar a estrutura de futebol do emblema algarvio como CEO, devendo ser formalizada a contratação durante a semana.