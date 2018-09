Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

André Geraldes despede-se do Sporting

Antigo team manager do Sporting confiante de que "talvez esse futuro nos volte a pôr no mesmo 'trilho'".

23:21

André Geraldes, antigo team manager do Sporting - que se encontra envolvido no processo Cashball -, deixou uma mensagem de despedida dos leões. Através do Facebook, o antigo dirigente agradeceu a todos os que estiveram com ele neste trajeto em Alvalade, confiante de que "talvez esse futuro nos volte a pôr no mesmo 'trilho'" e manifestando confiança no desfecho da investigação sobre alegada viciação de resultados.



A fechar, citou Padre António Vieira: "Muitos cuidam da reputação, mas não da consciência".



Leia a mensagem na íntegra:



"Porque nos habituamos a uma vida que não é a nossa quando podemos escrever a nossa própria história e emprestar-lhe vários capítulos?



Talvez os filhos nos acrescentem medo ao futuro. Mas é preciso ultrapassar esse medo.



Há uma certeza, vou.

Estou certo de que não me perdoaria.

Pior do que ir e ter que voltar, é não ir e nunca saber onde se podia chegar.



Obrigado a todos por todos estes anos, não consigo enumerar cada nome ou cada pessoa que me marcou porque, de facto, tive "gente" ao longo deste percurso aos quais estarei eternamente grato.

Mencionar nomes seria injusto para todos os que mostraram apoio ao longo de todo o caminho. E esses sabem de quem falo, cada um deles.



Como Profissional, seguirei o meu caminho... preparar-nos para o futuro também é isto e espero que compreendam.



Talvez esse futuro nos volte a pôr no mesmo "trilho" mas com uma certeza, em outro capítulo da minha/nossa ambição do que é o melhor para esta grande instituição.



O resto? esteve, está e estará obviamente à vista de todos e a justiça fará o resto.



"Muitos cuidam da reputação, mas não da consciência", Padre António Vieira



Obrigado e

"Até já"