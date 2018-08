Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

André Geraldes formaliza rescisão unilateral com o Sporting

Dirigente desportivo pretende manter uma postura de respeito em relação ao clube.

16:26

O antigo team manager do Sporting, André Geraldes, entregou formalmente a 6 de agosto a rescisão unilateral do vínculo laboral com os leões, não exigindo qualquer valor indeminizatório. De acordo com informações recolhidas pelo Record, o dirigente desportivo pretende manter uma postura de respeito em relação ao clube, sendo que esta decisão é única e exclusivamente da sua responsabilidade.



Apesar dos mais recentes acontecimentos que envolveram o seu nome, André Geraldes tem tido abordagens de vários clubes interessados na sua contratação, um factor que também poderá ter pesado na vontade de se distanciar do Sporting, pelo menos para já.



Confrontado pelo Record sobre toda esta situação, Geraldes confirmou a saída do Sporting, remetendo estes e outros esclarecimentos para mais tarde.