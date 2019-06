Argentina vence mas não convence na Copa América

A Argentina não convence na Copa América, apesar do triunfo sobre o Qatar (2-0) e consequente apuramento para os ‘quartos’ da prova com o 2º posto no grupo. O lateral Saravia, reforço do FC Porto para 2019/20, foi titular mas a sua exibição esteve ao nível da da seleção: pobre.Ainda assim, a equipa de Messi entrou melhor na partida e logo aos três minutos, uma fífia enorme de Hisham colocou a bola à disposição de Lautaro Martínez, que não se fez rogado. O golo, caído do céu, podia ter inspirado a seleção alviceleste para uma boa exibição mas, na verdade, o Qatar não se escondeu e colocou diversas vezes em sentido a defesa adversária, sobretudo no primeiro tempo.Acuña foi lançado aos 54 minutos e o jogo da equipa sul- -americana ganhou verticalidade, a par de um maior envolvimento de Messi no processo ofensivo. Agüero, aos 81 minutos, com um remate cruzado, assegurou o triunfo da Argentina, que ainda permitiu a estreia de Dybala na competição.A Argentina assegurou assim o 2º posto do grupo e consequente apuramento para os ‘quartos’ mas o futebol praticado continua sem encantar ninguém.A Colômbia continua o seu passeio pela Copa América. Carlos Queiroz, com uma equipa remodelada, somou a terceira vitória em três jogos, desta feita frente ao Paraguai, por 1-0. O sportinguista Borja foi titular na equipa colombiana, que chegou à vantagem logo aos 31 minutos, por Cuellar, a passe do ex-leão Arias. Aos 68 minutos, Luis Díaz viria o seu golo anulado pelo VAR. A Colômbia venceu o Grupo B e apurou-se para os ‘quartos’.