As lições de bom futebol e fair-play de Cristiano Ronaldo

Relembre alguns dos melhores momentos que marcaram a carreira do "Melhor do Mundo".

18:40

Os rumores relativamente ao futuro de Cristiano Ronaldo multiplicam-se: deixar Madrid ainda este verão é o cenário mais provável para o craque português e a Juventus está no topo da lista dos principais candidatos. A imprensa internacional aponta para um princípio de acordo entre o "Melhor do Mundo" e o emblema de Turim, numa transferência que rondará os 100 milhões de euros.



São já vários os exemplos e as verdadeiras lições de bom futebol e fair-play dadas por CR7. O carinho partilhado pelos adeptos transalpinos, após a exibição de Ronaldo nos quartos de final na última edição da Liga dos Campeões, pode ter criado uma ligação entre Ronaldo e as bancadas de Turim está a ser relembrado agora que o futebolista poderá vir a jogar em Itália.

Outro dos momentos desse jogo, o pontapé de bicicleta que fez levantar praticamente todo o estádio italiano, é apenas outro dos marcos que figuram na longa história do português, que coleciona tantas outras para contar.

Desde o primeiro golo em competições seniores que Ronaldo tem mostrado que no futebol não contam só os golos. Embora Portugal tenha regressado cedo demais do Mundial da Rússia, o capitão da seleção não teve qualquer problema em demonstrar o fair-play dos grandes desportistas, ao ajudar Edinson Cavani a sair de campo, após o ponta de lança uruguaio se lesionar. De lembrar que foi o avançado do PSG que marcou os dois golos que afastaram Portugal da competição.



Mas foi em França na final do Euro 2016, que Ronaldo admite ter vivido o dia mais feliz da sua vida. A lesão que o afastou do relvado ao minuto 25 da partida não abalou o capitão que ajudou Fernando Santos a levar a seleção à inédita conquista do campeonato da Europa.

Outros grandes feitos de Cristiano Ronaldo

O museu de Ronaldo na Madeira já conta com dezenas de troféus individuais do jogador português, entre eles a primeira bola de ouro, conquistada em 2008. Ronaldo foi o terceiro português a recebê-la depois de Eusébio (1965) e Figo (2000).

Desde a saída de Portugal, Ronaldo apenas se mudou de Manchester para Madrid, onde conquistou quatro Ligas dos Campeões, a juntar à primeira que tinha ganho com o Manchester United de Sir Alex Ferguson.

Aos 33 anos, Cristiano Ronaldo pode estar prestes a mudar de ares e a rumar a Itália para ajudar a vecchia signora a conquistar a Liga dos Campeões, título que escapa à Juventus, campeã italiana há sete anos consecutivos, desde a época 1995/1996.