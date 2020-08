Atlético de Madrid tem dois infetados com Covid-19

O Atlético Madrid confirmou que Ángel Correa, avançado argentino, e Sime Vrsaljko, lateral croata, acusaram positivo para a Covid-19, nos testes realizados no sábado. Tendo em conta o protocolo da UEFA para a ‘Final a 8’ da Liga dos Campeões, os dois jogadores não podem sequer viajar para Lisboa. No mesmo documento está previsto que basta uma equipa ter 13 futebolistas na lista principal em condições para ser obrigada a jogar.









A equipa de João Félix defronta os alemães do Leipzig, em jogo único dos ‘quartos’, na quinta-feira, no Estádio José Alvalade.

Já o PSG, que está a estagiar no Algarve e joga amanhã com a Atalanta, no Estádio da Luz, não tem casos positivos.