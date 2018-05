Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Augusto Inácio confirma negociações para a saída de Rui Patrício do Sporting

Guardião deve rumar ao Nápoles.

23:25

Augusto Inácio confirmou este domingo, no programa Trio d'Ataque, da RTP3, que decorrem negociações tendo em vista a transferência de Rui Patrício para o Nápoles.



"As coisas já estavam em andamento e é uma pasta que estava entregue à administração e ao presidente quando cheguei. Mas o caminho tem sido esse, de o Naápoles ser o clube que quer o Rui Patrício e há negociações nesse sentido", declarou o Diretor Geral do Futebol, que na mesma intervenção admitiu que ainda não falou diretamente com 1 do leão.



"Ainda não falei com ele, mas com quase todos os jogadores. E gostei do feedback do outro lado. Uns pessoalmente, outros por telefone. Senti um feedback bom no sentido de as coisas não serem tanto como a imprensa pinta, que vai haver uma debandada ou rescisões."