Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Balbuena é hipótese no FC Porto

Tem uma cláusula de rescisão de apenas 4 milhões de euros.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:14

Fabián Balbuena, central do Corinthians, pode reforçar a defesa do FC Porto para a nova época. O defesa de 26 anos do emblema brasileiro está bem referenciado e é visto como uma boa alternativa a Iván Marcano, que rumou aos italianos da Roma.



O negócio pelo internacional paraguaio até pode sair barato aos cofres do Dragão, uma vez que Balbuena tem uma cláusula de rescisão de apenas 4 milhões de euros. Ainda assim, o jogador procura receber um salário a rondar os 2 milhões anuais. Um ordenado que o colocaria entre os jogadores mais bem pagos do plantel azul-e-branco.



Com a saída de Marcano, Sérgio Conceição ficou apenas com três centrais: Felipe, Diego Reyes e Yordan Osorio. Agora o técnico do FC Porto procura reforçar esse setor e Balbuena corresponde às características pretendidas. É um central combativo, com 1,88 metros, forte no jogo aéreo e com boa capacidade para finalizar de cabeça. No Brasil é conhecido por ‘O Comandante’.



O Corinthians já terá recebido uma proposta do Al Hilal, ainda antes de Jorge Jesus ter assinado pelo clube da Arábia Saudita, mas Balbuena assumiu publicamente que os seus interesses desportivos estão acima dos financeiros, pelo que dá preferência à continuidade da sua carreira na Europa.



Titular indiscutível no clube brasileiro, o defesa paraguaio também está a ser seguido pelo AC Milan, Lazio e Celta de Vigo. Balbuena está mesmo decidido em sair do Corinthians e o empresário do jogador Augusto Paraja já confirmou o interesse de clubes europeus na contratação do jogador.