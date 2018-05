Balotelli diz que dinheiro "não compra as mulheres mas apaixona as p***s"

Guerra instalou-se nas redes sociais entre jogador e ex-namorada.

11.05.18

Mario Balotelli, jogador do Nice, envolveu-se numa acesa troca de palavras com a ex-namorada Fanny Neguesha nas redes sociais, e citou mesmo o famoso narcotraficante Pablo Escobar.O jogador escreveu no seu Instagram que "o dinheiro não compra as mulheres, mas apaixona as p***s", relata o jornal Record. A cantora belga, atual namorada do médio do Southampton Mario Lemina, respondeu pouco depois: "Se fosses boa pessoa já tinhas encontrado uma mulher a sério. O mais triste é que nem sequer com todo o dinheiro consegues que alguma fique contigo".Balotelli voltou à carga através das redes sociais: "Tenho dois lindos filhos e dou graças a Deus por ela não ser mãe deles. Não é uma mulher com valores e educação. Nem um selecionador nacional teve tantos jogadores".A troca de palavras acabou com Neguesha a dizer que "algumas pessoas não valem a pena".