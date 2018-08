Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bas Dost aponta ao Feirense

Avançado holandês já está recuperado na coxa direita e é ‘reforço’ para José Peseiro.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Bas Dost está em plena recuperação da lesão na coxa direita e tudo aponta que poderá ser opção para o jogo com o Feirense no sábado (21h00, SportTV1), em Alvalade, apurou o Correio da Manhã.



Esta é mesmo uma boa notícia para José Peseiro, que vê as utilizações do médio Bruno Fernandes (traumatismo no tornozelo direito) e do defesa-central Mathieu (lesão muscular na coxa direita) em dúvida para este embate.



O goleador holandês foi baixa no dérbi com o Benfica (1-1) devido a uma lesão muscular na coxa direita, contraída antes do jogo com o V. Setúbal que o obrigou a ser substituído ao intervalo. O jogador sentiu uma dor no aquecimento e ainda aguentou uma parte do jogo.



Os leões preparam-se para receber uma das equipas-sensação do arranque desta temporada, o Feirense, que segue com os mesmos pontos dos líderes da Liga, com duas vitórias e um empate.



Um jogo em Alvalade com um grau de dificuldade grande, tal como a carga emocional, pois trata-se do último jogo da Comissão de Gestão de Artur Torres Pereira e de Sousa Cintra à frente do clube, antes das eleições presidenciais do dia 8 de setembro.



Segundo o CM apurou, os jogadores querem dedicar o triunfo aos dois responsáveis que têm gerido os destinos do clube, desde a destituição de Bruno de Carvalho na AG de 23 de junho.



Sousa Cintra arruma casa

Sousa Cintra continua a desenvolver esforços para arrumar a casa. O atual líder da SAD abraçou o processo das contratações e cedências. Apesar de ainda poder chegar mais um avançado, a prioridade agora é a cedência de jogadores para tornar o plantel mais curto.



Entre os processos mais complicados está o do guarda-redes Viviano que ainda não convenceu José Peseiro. Em curso estão também as cedências de Carlos Mané (tem mercado na Alemanha), Wendel, Ryan Gauld e Matheus Oliveira.