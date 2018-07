Autoridades foram chamadas à casa do atleta pela mãe do mesmo por este apresentar um comportamento estranho.

O basquetebolista Tyler Honeycutt, que pertenceu à NBA, morreu este sábado durante um tiroteio com a polícia que ocorreu em sua casa em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.



Segundo avança a imprensa local, as autoridades foram chamadas pela mãe do atleta por este apresentar um comportamento estranho. O jogador não terá reagido bem e começou a disparar sob os elementos da polícia, que responderam da mesma forma.



Honeycutt, de 27 anos, jogava atualmente pelos Khimki, da Rússia.