O Benfica vai dar início a um processo de investigação interna à conduta do ex-presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira.Numa adenda ao prospeto relativo ao empréstimo obrigacionista, divulgada pela CMVM, a Benfica SAD refere que se "encontra a cooperar com as autoridades competentes" e que "prevê dar em breve início a um processo de averiguações internas para, tendo em conta os deveres legais e estatuários vigentes, apurar todas as responsabilidades aplicáveis".