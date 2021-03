O Benfica arrisca perder vários milhões de euros nos próximos anos com a publicidade nas camisolas e numa das bancadas do Estádio da Luz. O contrato com a Emirates termina no fim desta temporada e a companhia aérea quer pagar menos. Em cima da mesa está um corte mínimo em torno dos 30%, apurou o Correio da Manhã.









O setor da aviação está em crise profunda devido à Covid e a companhia dos Emirados Árabes Unidos não é exceção, estando a desinvestir no futebol. Se em fevereiro de 2020, antes da pandemia, a Emirates assinou um contrato com o Lyon de 100 milhões de euros por cinco épocas (20 M €/ano), meses depois, em julho, só renovou com o Milan após um corte de 30% (de 14 milhões de euros para 10 milhões de euros anuais).

O Benfica recebeu 8,9 milhões de euros em 2019/20 (já com prémios incluídos) e pode ver o patrocínio descer para um máximo de 6 milhões de euros por ano. As negociações, sabe o CM, vão prolongar-se durante o verão.