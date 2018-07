Benfica com sorte e arte empata com a Juventus

Grande livre de Grimaldo e golão de Clemenza embelezam mais um teste positivo.

Por João Pedro Óca | 01:30

Se Rui Vitória estava com dúvidas em relação ao dono da baliza para a nova época, o jogo com a Juventus pode ter servido para as dissipar. Vlachodimos, com três intervenções de nível, ajudou o Benfica a sair dos EUA sem derrotas (nos 90') e mostrou ao treinador que está pronto para assumir a baliza. Essa foi uma das principais notas a retirar de mais um jogo muito exigente, decidido a favor da Juve nos penáltis (4-2). Os italianos não apresentaram Ronaldo e outros mundialistas, mas testaram o Benfica e a equipa passou no exame.



Já se percebeu que este Benfica procura entrar forte nos jogos, com intensidade, a pressionar alto e a tentar dominar. Conseguiu colocar isso em prática em largos momentos. Excelente exemplo foi o lance em que Gedson recuperou a bola em zona adiantada, mas não conseguiu definir bem na finalização. Faltou ao Benfica melhor definição e mais criatividade no último terço para chegar à vantagem.



Na segunda parte, Rui Vitória apostou num duplo pivô defensivo, com Alfa ao lado de Fejsa, e a equipa pareceu mais desconcentrada. A Juventus cresceu, tornou-se mais perigosa e, aí, apareceu Vlachodimos. Um punhado de defesas de qualidade a segurarem o empate até que Grimaldo deu vantagem às águias no momento mais espetacular do jogo.



O 1-0 é um livre em forma de obra de arte. Tal como o lance do 1-1, apontado por Clemenza, que não deu hipóteses a Vlachodimos, que já tinha visto o cabeceamento de Benatia à trave. O alemão negou ainda o golo da vitória da Juve com mais uma extraordinária defesa. Foi a figura…



Jonas entra na segunda parte e falha penálti

O brasileiro Jonas voltou a não ser opção para entrar no onze titular nem depois quando Ferreyra se lesionou. O avançado falhou mesmo um dos penáltis dos encarnados (João Félix falhou o outro).



Benfica responde a Pinto da Costa

"Pinto da Costa ou a tentativa desesperada de desviar as atenções da decadência de uma liderança. Em casa sem rei nem roque só resta atacar quem mais se inveja", respondeu o Benfica nas redes sociais, depois do presidente do FC Porto ter comparado Luís Filipe Vieira a Donald Trump. O líder portista criticou o presidente das águias por ter dito que ia contratar jogadores do Sporting que rescindiram.



"Comportamento foi muito bom"

Apesar da derrota nos penáltis, Rui Vitória mostrou-se satisfeito com a atuação do Benfica frente à Juventus. "Uma primeira parte da minha equipa muito boa, com o controlo da partida. Depois, uma segunda parte mais equilibrada, com o crescimento da Juventus, que mudou o seu sistema. Foi um jogo a sério e a minha equipa teve um comportamento muito bom."



O treinador dos encarnados falou sobre a prestação da equipa nos Estados Unidos. "Enfrentámos adversários de grande grau de dificuldade, mas tivemos resposta à altura, e isso deixa-me satisfeito", disse.



Rui Vitória fez ainda uma antevisão relativamente ao jogo da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Fenerbahçe, no próximo dia 7 de agosto. "Temos uma eliminatória importante e temos, portanto, de acelerar processos. Vamos estar prontos quando chegarem os jogos a valer."