Benfica dá prémio milionário no adeus a Jonas

Jonas anunciou esta terça-feira o final da carreira. O avançado brasileiro de 35 anos chegou a acordo com o Benfica, que lhe vai pagar 3 milhões de euros limpos, uma espécie de reforma dourada.A verba corresponde ao que o jogador iria receber caso continuasse a jogar até fim da temporada (validade do seu contrato).Mas é também um prémio com que Luís Filipe Vieira pretende contemplar o goleador por tudo o que fez nas cinco épocas em que esteve na Luz, nas quais se revelou decisivo na conquista de quatro campeonatos, 1 Taça de Portugal, 2 Taças da Liga e 2 Supertaças.De águia ao peito, o ponta-de-lança fez 183 jogos e marcou 137 golos.Jonas será hoje alvo de uma homenagem antes do Benfica-Anderlecht, a realizar no Estádio da Luz. Um jogo de preparação que será também de apresentação da equipa, e que tem início aprazado para as 20h30.Contudo, uma hora antes (ou seja, a partir das 19h30), os jogadores do plantel do Benfica para a nova época serão apresentados um a um no relvado, seguindo-se a homenagem a Jonas."Quero celebrar com muita alegria. Convido todos para que esta quarta-feira compareçam no Estádio da Luz para darmos início a mais uma época e também aos momentos finais da minha carreira", disse ontem o jogador."Em 2013 eras meu fã. Hoje vales 126 milhões. Parabéns meu menino, muito merecido", escreveu Pizzi na rede social Instagram junto a uma foto com João Félix, quando este tinha 13 anos.