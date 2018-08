Benfica questiona lances do FC Porto - Chaves

Encarnados salientam ausência de vermelho a Brahimi.

12:33

O Benfica colocou este domingo em causa os critérios de arbitragem do FC Porto-Chaves (5-0) visando particularmente Brahimi."Regras e castigos únicos na liga Blue Velvet. Porque Máxi não é expulso? "Brahimi volta a apertar o pescoço a um adversário... Samaris foi castigado 3 jogos, e Brahimi? Ou nasce com Brahimi a nova imagem de marca das nossas competições?", questionaram as águias na conta de Twitter destinada à imprensa, citada pelo jornal Record. O FC Porto iniciou sábado a defesa do título de campeão nacional com goleada por 5-0, com um 'bis' de Aboubakar, num jogo de sentido único.O avançado dos Camarões marcou aos 14 e aos 20 minutos, confirmando a superioridade total dos dragões. Brahimi fez o terceiro, aos 45, e, já na segunda parte, aos 71, Corona anotou o quarto, antes de Marius, avançado do Chade que se estreou pela equipa principal, fez o quinto, aos 88.