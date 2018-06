Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica sob pressão para atacar ex-leões

Elementos da SAD incentivam Vieira para acelerar negociações de Gelson e Bruno Fernandes.

Por João Pedro Óca e António M. Pereira | 01:30

Luís Filipe Vieira está a ser incentivado pelos restantes elementos da SAD do Benfica para avançar para as contratações de Gelson Martins e Bruno Fernandes, que rescindiram contrato com o Sporting.



Ao que o CM apurou, os responsáveis das águias entendem que estes casos devem ser encarados como prioritários e, por isso, devem ficar resolvidos o mais rapidamente possível.



A estrutura do clube da Luz está focada em aplicar um golpe ao rival, mas ao mesmo tempo preocupada com o assédio de outros clubes aos jogadores, que estão no Mundial ao serviço da Seleção, e procura acelerar as negociações para não perder as pérolas.



O Bétis, por exemplo, está disposto a oferecer 15 milhões a Gelson, sabe o CM. Vieira já assumiu, em assembleia geral, que "vai fazer uma pequena loucura" e, nesse sentido, a pressão para a conclusão dos negócios é crescente.



Ao que o CM apurou, para convencer os jogadores, o Benfica pretende oferecer cerca de 4 milhões de euros de prémio de assinatura a cada um. O CM sabe que o médio Bruno Fernandes é o alvo prioritário, uma vez que atua numa posição que as águias querem reforçar, mas Gelson está também debaixo de olho.



O extremo está a par do interesse do Benfica e não fecha a porta a uma mudança para a Luz, mas dá prioridade ao futebol inglês, apurou o CM.



Carvalho rende 15 milhões

O Benfica vai encaixar perto de 15 milhões de euros com a venda de João Carvalho ao Nottingham Forest, da II Liga inglesa. O acordo entre as partes está fechado e o médio de 21 anos, formado no clube da Luz, deverá ser oficializado nas próximas horas.



Esta será a maior compra da história do emblema inglês que também receberá, por empréstimo, Diogo Gonçalves, de 21 anos, igualmente das escolas das águias. João Carvalho fez apenas 10 jogos na época passada, enquanto que Diogo Gonçalves fez 13 encontros.