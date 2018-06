Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Contratação de Ferreyra adia ‘processo Jonas’

SAD do Benfica quer avaliar rendimento do reforço e depois analisar o prolongamento do vínculo do brasileiro.

Por António Martins Pereira | 01:30

A contratação de Facundo Ferreyra deve atrasar o processo de renovação de contrato de Jonas. Ao que o CM apurou, a SAD dos encarnados vai esperar pela avaliação do rendimento do reforço para o ataque e, mediante isso, tomará uma posição sobre o processo do brasileiro, de 34 anos, que termina o atual vínculo no final da próxima época.



Ainda assim, há outros fatores que deixam os responsáveis das águias reticentes quanto ao prolongamento do contrato até 2020. Apesar de ser reconhecido como um dos melhores jogadores da equipa, nas últimas épocas, o brasileiro acabará a próxima temporada com 35 anos e tem sido afetado, constantemente, por problemas físicos.



A lesão que sofreu na zona lombar nos últimos meses da época passada - e que o obrigou a falhar vários jogos importantes - ainda não está totalmente debelada. O brasileiro dificilmente escapará a uma intervenção cirúrgica, pelo que todos os cuidados são poucos na gestão da sua condição física.



Para a próxima época, Rui Vitória conta com o melhor marcador do último campeonato (34 golos) para fazer dupla com o reforço argentino Ferreyra - em quem o clube deposita muitas esperanças - e isso é mais uma prova de que o caso da renovação não é preocupante.



Porém, tendo em conta os fatores já mencionados, a próxima época pode ser a último do brasileiro na Luz.



Jiménez certo no ‘Wolves’

Raúl Jiménez foi anunciado como reforço do Wolverhampton, por empréstimo do Benfica. Os encarnados recebem três milhões de euros no imediato e podem encaixar mais 38 milhões, se o clube inglês acionar a cláusula de opção de compra, no final da época.



"Estou totalmente agradecido a todos. Espero que os adeptos entendam e saibam que o clube ficará sempre no meu coração", escreveu o mexicano nas redes sociais. Salvio, extremo do Benfica, assumiu que vai sentir a falta do avançado.