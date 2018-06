Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guilavogui pede 2,5 milhões limpos no Benfica

Francês pode tornar-se o mais bem pago do plantel. O salário que exige é superior ao do reforço Ferreyra.

Por António Martins Pereira | 14:49

Josuha Guilavogui quer receber 2,5 milhões de euros limpos por época no Benfica, apurou o CM.



O médio do Wolfsburgo é uma das prioridades do clube da Luz e a concretizar-se a transferência poderá tornar-se, desde logo, o jogador mais bem pago do plantel.



O ordenado que exige para se mudar para Portugal é até superior ao do avançado Facundo Ferreyra, um dos reforços já anunciados para a próxima época, que veio para a Luz ganhar 2,2 milhões de euros líquidos por temporada.



De resto, a SAD do Benfica rompeu o tecto salarial para convencer o argentino que, do ponto de vista salarial, está acima dos atletas mais pagos até à sua chegada. Salvio, Jonas e Luisão recebem 1,5 milhões de euros limpos por época.



Neste momento, as negociações por Guilavogui estão numa espécie de crise de valores. O Wolfsburgo pede cerca de 12 milhões de euros ao Benfica pelo passe do médio, ao passo que a SAD liderada por Luís Filipe Vieira considera que esse valor é excessivo e não quer ir além dos 10 milhões. Porém, os responsáveis das águias estão dispostos a fazer esforços redobrados para contratar o jogador, ainda que os valores exigidos pelo próprio estejam acima das possibilidades do clube da Luz.



O médio de 27 anos é considerado uma peça chave no Wolfsburgo para atacar a próxima época no campeonato alemão e, nesse sentido, o clube promete não facilitar nas negociações. A cláusula de rescisão está fixada nos 20 milhões de euros.