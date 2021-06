Benfiquista Seferovic marcou golo 800 da história dos Europeus

O suíço Haris Seferovic, jogador do Benfica, marcou hoje o 800.º da história das fases finais do Europeu de futebol, no jogo dos oitavos de final do Euro2020 com a França, a decorrer em Bucareste, na Roménia.

O jogador 'encarnado' marcou aos 15 minutos, de cabeça, na sequência de centro na esquerda de Steven Zuber, no que foi também o tento 113 da 16.ª edição da prova.

No Euro2020, já tinha 'nascido' um outro número 'redondo', o golo 700, apontado logo ao terceiro dia, pelo austríaco Michael Gregoritsch.

Em 13 de junho, curiosamente também em Budapeste, o avançado da Áustria faturou aos 78 minutos, fazendo então o 2-1 face à Macedónia do Norte, num triunfo por 3-1.

Na edição de 2016, conquistada por Portugal, foi o internacional luso Nani a apontar o golo 600, quando faturou face à Islândia (1-1), em embate da primeira jornada da fase de grupos, disputado em 14 de junho, em Saint-Étienne.

Para encontrar o golo 500, é preciso recuar mais oito anos, ao Euro2008, tendo o autor sido o médio espanhol Xavi, em 26 de junho, nas meias-finais, com a Rússia (3-0).

O jugoslavo Milan Galic foi o autor do primeiro golo em fases finais do campeonato da Europa, em 06 de julho de 1960, num 5-4 face à França, que resiste como o jogo com mais golos na história da competição.

Na lista dos golos 'redondos' estão também o checoslovaco Zdenek Nehoda (golo 50, em 1976), o francês Alain Giresse (100, em 1984), o dinamarquês Kim Vilfort (200, em 1992), o esloveno Zlatko Zahovic, ex-Vitória de Guimarães, FC Porto e Benfica (300, em 2000), e o gaulês Thierry Henry (400, em 2004).