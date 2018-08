Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho alvo de novo processo disciplinar no Sporting

Presidente destituído do Sporting arrisca agora a expulsão.

Por Tânia Laranjo | 21:26

Bruno de Carvalho deve ser notificado de uma nova nota de culpa nas próximas horas, sabe o CM. O presidente destituído do Sporting arrisca agora a expulsão, na sequência dos seus comportamentos na Assembleia Geral (AG) de dia 23 de junho.



Em causa está ter votado na AG e também ter divulgado vídeos do que aconteceu no dia da votação, onde 71 por cento dos sócios votaram o seu afastamento.



Bruno de Carvalho avançou entretanto com uma providência cautelar, para suspender a suspensão já aplicada. O ex-presidente do Sporting insiste em que quer ir a eleições e não aceita a punição.



Contesta também a legitimidade da Comissão de Fiscalização.