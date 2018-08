Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting já respondeu à providência cautelar interposta por Bruno de Carvalho

Comissão de gestão afirma que regresso do ex-presidente do clube teria "consequências ruinosas".

Por Tânia Laranjo | 22:38

A CMTV teve acesso à resposta do Sporting à providência cautelar interposta por Bruno de Carvalho.



Os responsáveis do clube alertaram o juiz para as "consequências ruinosas" do regresso do antigo presidente num documento com 265 pontos, os responsáveis do Sporting garantem que se Bruno de Carvalho voltar o clube vai perder investidores e patrocinadores.



Alertam ainda para o perigo dos jogadores que voltaram ao clube após terem rescindido possam querer sair novamente, uma vez que, diz o documento, a relação entre o presidente e o plantel é tóxica.



Outro dos pontos lembra os milhões que o clube perdeu com a rescisão unilateral de jogadores que não regressaram, como por exemplo, Rui Patrício e Gelson Martins.



No documento o Sporting diz ainda que se o tribunal der razão a Bruno de Carvalho, que as eleições de dia 8 ficam em causa.