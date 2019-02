Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho diz que Ricciardi lhe pediu desculpa de joelhos

Antigo presidente do Sporting aborda no seu livro relação com antigo presidente do BESI.

09:18

Bruno de Carvalho dedicou uma parte do seu livro 'Sem Filtro - As histórias dos Bastidores da Minha Presidência' - a José Maria Ricciardi, ex-presidente do Banco Espírito Santo Investimento (BESI), conhecido sócio sportinguista e candidato às últimas eleições do Sporting, ganhas por Frederico Varandas.



O excerto é publicado esta quinta-feira pela revista Visão. Na obra, que vai para as bancas esta sexta-feira, Bruno de Carvalho garante que Ricciardi "não teve qualquer influência na reestruturação" que o Sporting alcançou com a banca. "Esteve em algumas reuniões, a meu pedido, mas manifestou sempre grande desconhecimento dos assuntos que estávamos a debater", escreve o antigo presidente. "A ideia de ter ajudado o Sporting nesses assuntos não é real, embora ele nunca tenha mostrado problema algum em ficar com esse rótulo".



Bruno de Carvalho adianta que o administrador do BES que trabalhou com o Sporting foi Joaquim Góis e garante sobre Ricciardi: "Era uma das pessoas que queriam que caíssemos pouco tempo depois de termos tomado posse". E prossegue: "Não tenho dúvidas de que, mesmo depois de alcançarmos a reestruturação, ele não era muito favorável. Passados uns meses, porém, parecia ter mudado de opinião e confessava estava rendido ao nosso trabalho."



Aliás, na sequência desse alegado arrependimento de Ricciardi, Bruno de Carvalho conta um episódio curioso. "Vivi uma história bizarra com ele. Estávamos a sala da direção em Alvalade, com a porta aberta, a falar normalmente. De repente põe-se de joelhos à minha frente e agarra-me as pernas", escreve o antigo líder leonino.



"'Perdoe-me, perdoe-me. Estava tão enganado ao longo destes últimos 20 anos. Cometemos tantos erros. Obrigado por tudo o que está a fazer pelo Sporting'", terá dito Ricciardi, segundo Bruno de Carvalho. "Fiquei atónito com aquela reação: 'Oh homem, está tudo perdoado, mas por favor, levante-se do chão. Passa aqui alguém, veem-no de joelhos e ainda ficam a pensar outra coisa. Largue-me as pernas por favor.' E ele lá se levantou e parou com aquela figura."



"Quem é que imagina um homem como Ricciardi, de joelhos, a pedir desculpa? Mas é uma realidade, venha ele desmentir ou não", prossegue o texto.