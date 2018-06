Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho enumera as cinco qualidades de Mihajlovic

Presidente elogia o novo treinador do Sporting.

21:14

Bruno de Carvalho elogiou Sinisa Mihajlovic, destacando as qualidades do novo treinador do Sporting.



"Disciplina, respeito pelo atleta, gosta de apostar na formação, comprometido com o clube e com o seu projeto vencedor e atitude de campeão", afirmou o presidente leonino no Facebook.



Em atualização