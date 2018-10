Bruno de Carvalho quer ser ouvido no DIAP

Ex-presidente do Sporting apresentou-se voluntariamente.

11:30

Bruno de Carvalho está, neste momento, no DIAP de Lisboa no âmbito dos processos mais recentes nos quais viu o seu nome envolvido, nomeamente o scouting e o ataque à Academia de Alcochete.De acordo com fonte da defesa de Bruno de Carvalho, contactada por Record , o antigo dirigente leonino terá ido primeiro ao DCIAP por iniciativa própria de forma a ver esclarecidos os casos que têm envolvido o seu nome.

O requerimento do ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho para ser ouvido sobre a invasão à Academia do clube foi aceite pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP).

Através do seu advogado, José Preto, Bruno de Carvalho disponibilizou-se esta quinta-feira para prestar declarações na unidade de terrorismo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), mas o requerimento foi reencaminhado para o DIAP, no qual decorre o inquérito ao ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, em 15 de maio último, acrescentou a mesma fonte.

Esta iniciativa de Bruno de Carvalho ocorre um dia depois de o funcionário do Sporting Bruno Jacinto ter sido ouvido em primeiro inquérito judicial, no âmbito do mesmo processo, e ter ficado em prisão preventiva.