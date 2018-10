Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting paga serviços fantasmas de 700 mil euros

Leões pagaram pela prospeção de jogadores, mas não há relatórios sobre jovens.

Por Tânia Laranjo | 23:33

O Sporting pagou 700 mil euros de serviços de scouting, na época passada, a vários empresários e empresas. A ideia era encontrar novos talentos, mas a auditoria forense que está a ser feita à gestão de Bruno de Carvalho, e que ainda não está concluída, mostra que não foi feito qualquer relatório sobre jovens jogadores.



Há faturas e há contratos, mas há também a suspeita de que se trataram de negócios fictícios. Não há qualquer informação sobre jovens atletas ou propostas de contratação, não há qualquer resultado na equipa principal que tenha nascido desse investimento. Os resultados da auditoria, quando estiver terminada, terão de ser participados ao Ministério Público.



Esta é apenas uma das situações detetadas. Para além dos cerca de 40 milhões de despesas não liquidadas, o Sporting vive o fantasma do empréstimo obrigacionista. Em novembro tem de ir à banca, mas não há sinal de qualquer banco que queira fazer o negócio. O risco de falência existe, numa altura em que a prestação da equipa não é famosa. O Sporting chega à paragem de outubro em quinto lugar e soma já duas derrotas. Foi humilhado em Portimão, onde não perdia há 29 anos.



Sem dinheiro, sem resultados e sem parceiros bancários que queiram associar-se, resta a negociação com o Wolverhampton por Rui Patrício e com o Atl. Madrid por Gelson Martins.