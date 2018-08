Bruno de Carvalho faz publicação a falar sobre "ameaças reais" com caçadeiras

Ex-dirigente do Sporting avançou que terá sido informado do cancelamento da visita a Reguengos de Monsaraz.

13:22

Bruno de Carvalho voltou a fazer uma publicação na sua página de Facebook, durante a manhã deste sábado, dando conta que foi informado do cancelamento da visita a Reguengos de Monsaraz devido às "ameaças reais de pessoas que disseram que iriam levar caçadeiras", avançou."A caminho de Campo Maior chegou-me a informação que Reguengos decidiu cancelar a visita por ameaças reais de pessoas que disseram que iriam levar caçadeiras para nos receber.Ficam para mim três notas:1. Nem senpre fomos, nem sempre seremos um país de brandos costumes;2. Um forte sentimento de apreço a todas as Leoas e Leões de Reguengos que não se reveem nestes, poucos mas perigosos, seres cujo lugar seria na cadeia;3. A coincidência de isto se passar numa terra que em termos familiares, até à pouco tempo, havia ligação. Coincidências tristes da vida...A chegar a Campo Maior!"O presidente do Núcleo de Reguengos explicou as ameaças denunciadas por Bruno de Cavalho, ao Record